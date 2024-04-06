Роспотребнадзор усилил контроль над ситуацией в Оренбургской области из-за паводка

Специалисты берут пробы воды, и пока она отвечает нормам Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в Оренбургской области из-за паводка, сообщает пресс-служба управления.
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