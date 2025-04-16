📹⚡️Ближе к полуночи малозаметные БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" нанесли локальный массированный удар по ПВД и логистическим узлам ВСУ в Днепропетровске.
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📹⚡️Ближе к полуночи малозаметные БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" нанесли локальный массированный удар по ПВД и логистическим узлам ВСУ в Днепропетровске.