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Норвежка и непалец стали самыми быстрыми альпинистами в мире

Норвежка и ее гид-шерпа в четверг покорили пакистанскую К2. Для них это была 14-я вершина чуть более чем за три месяца, и таким образом они стали самыми быстрыми альпинистами в мире, покорившими все пики выше 8000 метров за самое короткое время.

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