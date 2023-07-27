Норвежка и непалец стали самыми быстрыми альпинистами в мире

Норвежка и ее гид-шерпа в четверг покорили пакистанскую К2. Для них это была 14-я вершина чуть более чем за три месяца, и таким образом они стали самыми быстрыми альпинистами в мире, покорившими все пики выше 8000 метров за самое короткое время.