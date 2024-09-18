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Господь точно всё видит. И ничего не прощает: Европу накрыло. На неё обрушился катастрофический шторм "Борис". Десятки погибли, тысячи эвакуированы

Господь точно всё видит. И ничего не прощает: Европу накрыло. На неё обрушился катастрофический шторм "Борис". Десятки погибли, тысячи эвакуированы

Господь точно всё видит. И ничего не прощает. Хотя, конечно, людей и жалко, но. Впрочем, не будем злорадствовать, давайте просто почитаем, что пишет по этому поводу западная пресса:  На Центральную и Восточную Европу обрушился шторм «Борис», который называют самым мощным за последние несколько десятилетий.

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Комментарии
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tsan tsan
Интересно, сколько времени пройдёт, чтобы начались намёки на климатическое оружие Путина ?
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14 час.
Светлана Петрова
мы плавали всю весну и лето, до них дошло, а еще мы летали от смерчей, им мало досталось
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12 час.
Traveller
Румыны теперь воду галлонами меряют?
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9 час.

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