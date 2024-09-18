Господь точно всё видит. И ничего не прощает: Европу накрыло. На неё обрушился катастрофический шторм "Борис". Десятки погибли, тысячи эвакуированы

Господь точно всё видит. И ничего не прощает. Хотя, конечно, людей и жалко, но. Впрочем, не будем злорадствовать, давайте просто почитаем, что пишет по этому поводу западная пресса: На Центральную и Восточную Европу обрушился шторм «Борис», который называют самым мощным за последние несколько десятилетий.
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