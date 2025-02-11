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В МВД дали шесть советов по защите смартфона от взлома и кражи

В МВД дали шесть советов по защите смартфона от взлома и кражи

Для защиты мобильного устройства от взлома и кражи мошенниками следует использовать сложные пароли, запрещать показ СМС на заблокированном экране гаджета и разрешать вход в важные приложения только по биометрии.

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