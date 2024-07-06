Пенсионный возраст и трудоустройство: Россия на пути к новым высотам Ольга ВайленкоВ последние годы Россия переживает значительные изменения в пенсионной системе, что стало предметом горячих обсуждений и многочисленных реформ.
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