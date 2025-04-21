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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» вполне может попасть в тройку призеров и взять Кубок». Терехин о бело‑голубых

После 25 туров москвичи занимают в Мир РПЛ 5-е место. «Очень трудная победа над «Рубином» (3:1), с казанцами всегда тяжело играть.

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