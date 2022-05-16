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Алексис Бека-Бека: «Если бы Мбаппе играл за «Локо», мы бы стали чемпионами, а не «Зенит»

Алексис Бека-Бека считает, что Килиан Мбаппе помог бы «Локомотиву» завоевать чемпионство.  «Для мня «Локомотив» – трамплин в Европу, в европейский клуб.

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