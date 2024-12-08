Предновогодние рейды проводит полиция в Мангистау

С 5 декабря 2024 года по 3 января 2025 года в Мангистау проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника», организованное полицией совместно с подразделениями противопожарной службы ДЧС, передает inAktau.
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