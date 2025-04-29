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Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Уралмаш» примет «Локомотив-Кубань» в четвертом матче серии

«Локомотив-Кубань» приедет в гости к «Уралмашу», надеясь закончить серию. Единая лига ВТБ Плей-офф 1/4 финала (до 3 побед) Уралмаш – Локомотив-Кубань Дата проведения 29 апреля, 17.

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