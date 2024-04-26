Медведев рассказал о решительном противостоянии России нацизму

Россия сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом. Об этом в пятницу, 26 апреля, рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем обращении к участникам международной исторической акции «Диктант Победы».
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