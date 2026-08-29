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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тамир Блатт получил мышечную травму и не выйдет на матч Израиля с Латвией

Израиль уступил польше в первом матче августовского окна ФИБА (86:106). Защитник Тамир Блатт оформил дабл-дабл (11 + 10 передач) за 24,1 минуты но получил мышечную травму.

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