Это просто ад: Рекордный удар ВСУ по России. Уничтожение важнейших военных предприятий. 1,5 сотни БПЛА на область. В регионах пропала связь

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Царьград

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Комментарии
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МГ
Миша Граник
Не пора ли переходить к плану &quot;Б&quot; и зачищать все, что еще осталось в бандерштадте? Совсем обнаглели - пора заканчивать эту бодягу.
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Пока нарковерхушку неpacxy ..ярим, пока будем жевать международные сопли будет с каждым разом только хуже!
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ЕМ
Евгений Мурыгин
Дальше болтовни наша верхушка не пойдет
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