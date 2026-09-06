Запуск в 2026 году: на первом энергоблоке АЭС «Аккую» начались испытания

Первый энергоблок турецкой АЭС «Аккую» заработает до наступления следующего года. Глава энергетического ведомства Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что на первом реакторе, рассчитанном на 1200 МВт, уже приступили к испытаниям.