Копеечка - Объя...
Добавить объявление
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Копеечка - Объявления Донбасса

9 подписчиков

Здание ресторана 1721кв.м улица Куйбышева Куйбышевский район в Донецке - 45 000 000 руб

Здание ресторана 1721кв.м улица Куйбышева Куйбышевский район в Донецке - 45 000 000 руб

Фасадное здание ресторана Шарм площадью 1721м.кв на улице с высоким транспортным трафиком. Кухня, сауна с бассейном, гостиничные номера.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым