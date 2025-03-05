Стало известно, где сейчас генерал Суровикин

Место его новой службы раскрыл депутат Госдумы. Генерала Сергея Суровикина опять потеряли. Как сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, он точно находится в Африке, но в какой именно стране — неизвестно, пишет «Газета.
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