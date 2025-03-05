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Стало известно, где сейчас генерал Суровикин

Стало известно, где сейчас генерал Суровикин

Место его новой службы раскрыл депутат Госдумы. Генерала Сергея Суровикина опять потеряли. Как сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, он точно находится в Африке, но в какой именно стране — неизвестно, пишет «Газета.

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