Варианты...

Рубрика "Вынесено из комментариев".На днях я перепостила у себя заметку одного широко известного в узких кругах гражданина, под названием Боже, храни Донбасс!В ней, в частности, были такие слова:"США и ЕС под завязку накачивают Украину оружием.
Рубрика "Вынесено из комментариев".На днях я перепостила у себя заметку одного широко известного в узких кругах гражданина, под названием Боже, храни Донбасс!В ней, в частности, были такие слова:"США и ЕС под завязку накачивают Украину оружием.
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