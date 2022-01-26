Варианты...

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Рубрика "Вынесено из комментариев".На днях я перепостила у себя заметку одного широко известного в узких кругах гражданина, под названием Боже, храни Донбасс!В ней, в частности, были такие слова:"США и ЕС под завязку накачивают Украину оружием.

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