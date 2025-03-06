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Гекатэй

Гекатэй

Гекатэй - первый царь меотского племени синдов (5 век до н. э.), когда Синдика выпустила синдские серебряные монеты.

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