На Украине убрали русский язык с железнодорожных билетов

Global Look Press / Keystone Press Agency / Mykola Miakshykov Украинская компания "Укрзализныця" ("Укржелдорога") перестала дублировать текст в билетах на поезда на русский язык, заменив его на английский.
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