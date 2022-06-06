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Одно лицо с папой: фанатов поразили фото сыновей Градского от Коташенко

Одно лицо с папой: фанатов поразили фото сыновей Градского от Коташенко

Вдова перестала скрывать своих детей от композитора. Марина Коташенко с сыном Александром Социальные сетиМарина Коташенко и раньше вела закрытый образ жизни, а после смерти своего мужа Александра Градского и вовсе перестала появляться на публике.

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