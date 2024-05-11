5 актёрских навыков, которые могут пригодиться нам в повседневной жизни

Эффективные упражнения для прокачки харизмы и уверенности в себе. Есть люди, которые думают, что актёрская профессия — это несколько лет балагурства в театральном вузе, после которых человек оттачивает мастерство в лучшем случае на репетициях и не покидает обложек глянцевых журналов.
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