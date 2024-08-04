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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наш парень вернулся, добро пожаловать домой», – «Даллас» официально объявил о возвращении Спенсера Динуидди

«Наш парень вернулся, добро пожаловать домой», – «Даллас» официально объявил о возвращении Спенсера Динуидди

Разыгрывающий (31 год, 196 см) завершал сезон-2023/24 в «Лейкерс», которые были заинтересованы в продолжении сотрудничества, но предпочел вернуться в «Даллас», в котором провел 2 года.

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