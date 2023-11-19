Shadows of Doubt. Время сомневаться

Сквозь отдалённые расходящиеся эхом по округе удары грома, нестройную барабанную дробь дождя по подоконнику и медленное, но мелодичное соло на грустном саксофоне вы слышите мягкий мужской голос: «Абсолютно без причины (или потому что в игру недавно добавили интеграцию с Twitch?) мы решили этим осенним вечером погрузиться в воксельный нуар.