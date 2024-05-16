В Рязани поймали очередного курьера телефонных мошенников

По данным следствия, жительница Московской области по заданию неизвестного куратора забрала у обманутой рязанки 400 тысяч рублей, якобы родственница той устроила ДТП и нужно было «урегулировать» вопрос деньгами.
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