РЕН ТВ

195 215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Главком уже  заговорил о мире с Украиной.... Короче... собираем манатки и тихо бредем на кладбище... Я так подозреваю...Русские въедут в ...
  • лина любимцева
    Вы совсем-совсем не понимаете, ЧТО происходит сейчас на Украине, кто там сейчас орудует, чего хочет, и  чем это все г...Русские въедут в ...
  • Sergiy Che
    Да ващет уже въезжали...)))  Только нах он нам сдался?? Если Мариуполь (в котором населения МЕНЬШЕ полумильёна и как ...Русские въедут в ...

Модерировать пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина будет Саймс

Модерировать пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-23) с участием президента Росиси Владимира Путина будет политолог Дмитрий Саймс, сообщил 16 июня журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх