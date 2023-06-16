Модерировать пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина будет Саймс

Модерировать пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-23) с участием президента Росиси Владимира Путина будет политолог Дмитрий Саймс, сообщил 16 июня журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Модерировать пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-23) с участием президента Росиси Владимира Путина будет политолог Дмитрий Саймс, сообщил 16 июня журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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