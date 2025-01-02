Фанаты Stellar Blade возмутились иллюстрацией Евы от художника Naughty Dog — он нарисов...

Фанаты Stellar Blade возмутились иллюстрацией Евы от художника Naughty Dog — он нарисовал новуюПеред Новым годом художник Нам Хён Тэку из Naughty Dog представил собственную иллюстрацию Евы из экшена Stellar Blade (наш обзор) для PlayStation 5 — разработчики из корейской студии Shift Up поблагодарили его за внимание и показали арт подписчикам, но те увиденное не оценили.