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Русская Семёрка

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На кого работал Рихард Зорге на самом деле

Имя Рихарда Зорге — одно из самых громких в истории разведки. Советский суперагент, работавший под носом у японской контрразведки, член нацистской партии и доверенное лицо немецкого посла в Токио — он, казалось, играл сразу на нескольких досках.

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