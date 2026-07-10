На кого работал Рихард Зорге на самом деле

Имя Рихарда Зорге — одно из самых громких в истории разведки. Советский суперагент, работавший под носом у японской контрразведки, член нацистской партии и доверенное лицо немецкого посла в Токио — он, казалось, играл сразу на нескольких досках.
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