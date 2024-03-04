В больницы Поморья до конца года поступит новое медицинское оборудование

Речь об этом пошла на коллегии министерства здравоохранения Архангельской области, посвящённой подведению итогов работы в прошлом году и обсуждению планов на текущийВстреча собрала руководителей медицинских учреждений области, ведущих специалистов и представителей профсоюзов медработников, территориального фонда ОМС и Росздравнадзора.
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