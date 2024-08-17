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Летние каникулы продлевают еще на 1 месяц или нет? Минобразования сделало заявление о смещении учебного года

Летние каникулы продлевают еще на 1 месяц или нет? Минобразования сделало заявление о смещении учебного года

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