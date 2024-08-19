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Новости Липецка

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Липчан предупредили об обязательной маркировке велосипедов с 1 сентября

Липчан предупредили об обязательной маркировке велосипедов с 1 сентября

Названы дата и порядок обязательной маркировки велосипедов и велосипедных рам. С 1 сентября 2024 года продавцы, производители и импортеры обязаны наносить средства идентификации на сами товары, на их упаковку, этикетку или ярлык.

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