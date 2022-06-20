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ЦБ России выступил против перехода к таргетированию курса рубля

ЦБ России выступил против перехода к таргетированию курса рубля

Таргетирование курса рубля обернется негативными последствиями для экономической политики России. Об этом 20 июня заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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