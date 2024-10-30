К концу 2024 года в Санкт-Петербурге откроются четыре новые остановки для межрегионального и международного автобусного сообщения

Следующим летом в Санкт-Петербурге ожидается значительное улучшение транспортной инфраструктуры. По данным городского комитета по транспорту, к концу 2024 года планируется открыть четыре новые автобусные остановки для межрегиональных и международных автобусных перевозок.
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