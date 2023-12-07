8 декабря – Отдание праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы: история, народные приметы, запреты Олеся НатагоКаждый год в начале декабря верующие отмечают одно из наиболее знаменательных событий христианской веры — Введение во Храм Пресвятой Богородицы.
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