Почему российские дроны бьют по украинским судам, но не топят их Уже несколько недель, как ВС РФ плотно взялись за украинскую портовую инфраструктуру.
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Почему российские дроны бьют по украинским судам, но не топят их Уже несколько недель, как ВС РФ плотно взялись за украинскую портовую инфраструктуру.
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