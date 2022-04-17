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Директор «Боруссии» о Холанде: «Переговоры идут. Есть дедлайн и отступные, которые всем известны. Чем быстрее будет решение, тем лучше»

Себастьян Кель заявил, что «Боруссия» ведет переговоры по Эрлингу Холанду. «Есть отступные, сумма которых всем известна, есть дедлайн.

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