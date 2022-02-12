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Бывший глава WADA Крэйг Риди о допинге Валиевой: «Русские совершенно не раскаялись. Им нужно взять тайм-аут на две или три Олимпиады»

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди считает, что Россия должна пропустить несколько следующих Олимпийских игр из-за положительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой.

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