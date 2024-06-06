Диетолог развеяла главный миф о молочных продуктах

Полина Журавлёва считает, что информация о пользе молочных продуктах заметно переоцененаДиетолог Полина Журавлёва рассказала "Общественной службе новостей", что молочные продукты далеко не так полезны, как об этом принято думать.
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