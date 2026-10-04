Минобороны России атаковало сухогрузы и мост в Киеве

Русские войска уничтожили два сухогруза с военным грузом, следовавшие в Одессу, и нанесли удары по Северному мосту в Киеве и логистическому центру под Киевом, находившемуся в "Гостомеле", сообщает Минобороны России.
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