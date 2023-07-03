Военное обозрение

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Зампред Совбеза РФ рассказал о том, как может разрешиться «тектонический цивилизационный разлом» с учетом интересов России

Зампред Совбеза РФ рассказал о том, как может разрешиться «тектонический цивилизационный разлом» с учетом интересов России

В настоящее время на Западе превратили Россию в главного «врага», и такая политика западных государств чревата большой опасностью для человечества в целом.

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