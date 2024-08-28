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В России взлетел спрос на Шенгенские визы

В России взлетел спрос на Шенгенские визы

Спрос россиян на шенгенские визы в 2024 году значительно вырос по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), которые приводит «Коммерсант», число выездов по 30 наиболее популярным туристическим направлениям в первой половине года увеличилось на 16%, до 7,63 млн.

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