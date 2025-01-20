Третья часть Мерлезонского балета в США

Борис Леонтьев

По моему, у нас в России у некоторых существует наивное мнение что сказав «Сделаем Америку снова великой!», Трамп имел ввиду то, что все его действия на посту президента США будут направлены на внутреннюю политику США. На самом же деле История показывает, что США стали великими именно за счёт грабежа, завоевания и захвата других стран. Так что захотев вернуть былое величие США, Трамп отнюдь не отказывается от агрессивной и захватнической роли США в мире. О чем собственно он и заявил в своих речах о Канаде, Гренландии, Панаме. Да и про Марс тоже. Так что совсем не факт, что Трамп не будет развязывать новые войны, любая из которых может легко превратиться в Третью мировую.