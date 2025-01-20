Политика как он...
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Политика как она есть

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Третья часть Мерлезонского балета в США

Третья часть Мерлезонского балета в США

Трамп только начал произносить свою инаугурационную речь, а уже два оборота - если мне удалось правильно их ухватить - произвели впечатление: - Америка станет еще более исключительной, чем в какие-либо другие времена - Мир поймет, что Америка - это единственный маяк.

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Комментарии
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СГ
Сергей Граф
Новый Адик? Или как?..
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10 час.
Борис Леонтьев
По моему, у нас в России у некоторых существует наивное мнение что сказав «Сделаем Америку снова великой!», Трамп имел ввиду то, что все его действия на посту президента США будут направлены на внутреннюю политику США. На самом же деле История показывает, что США стали великими именно за счёт грабежа, завоевания и захвата других стран. Так что захотев вернуть былое величие США, Трамп отнюдь не отказывается от агрессивной и захватнической роли США в мире. О чем собственно он и заявил в своих речах о Канаде, Гренландии, Панаме. Да и про Марс тоже. Так что совсем не факт, что Трамп не будет развязывать новые войны, любая из которых может легко превратиться в Третью мировую.
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7 час.
AP
Andrej Popp
Очень интересно про мужчин и женщин. Он что, весь штаб ВМС уволит ? Там-же одни бабы лесбиянки да гермафродиты собрались. Посмотрим, посмотрим !!!
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5 час.

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