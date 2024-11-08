КейнсВчерашний спор с Березиным стал для меня слегка неожиданностью. Я-то, наивный, думал, что тут-то уже не о чем спорить, но там полез такой набор штампов и догматов, что ой.
Госкап рулит
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КейнсВчерашний спор с Березиным стал для меня слегка неожиданностью. Я-то, наивный, думал, что тут-то уже не о чем спорить, но там полез такой набор штампов и догматов, что ой.
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