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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Госкап рулит

Госкап рулит

КейнсВчерашний спор с Березиным стал для меня слегка неожиданностью. Я-то, наивный, думал, что тут-то уже не о чем спорить, но там полез такой набор штампов и догматов, что ой.

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