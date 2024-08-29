Россиянин пожаловался на мусоровозы, сливающие мусорный сок около дома

Мужчина пожаловался на коммунальщиков, загрязняющих двор. Об этом сообщает Telegram-канал "Двач". По его словам, рабочие на мусоровозах повадились сливать грязную воду, которую он называет мусорным соком, прямо на асфальт в процессе уборки отходов.
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