Чем балканские телеграм-каналы напугали прозападных пропагандистов?

В конце первой декады июня, буквально за несколько часов до самого масштабного сбоя в истории Telegram, признанное в РФ иноагентом издание «Голос Америки»* опубликовало очередной разбор российского медийного влияния на Балканах, которое, по мнению западных экспертов, сосредоточено теперь в Telegram и страшно эффективно воздействует на умы сотен тысяч людей.