Регионы Арктики направят на развитие коммунальной сферы часть списанных кредитов

Регионам Дальнего Востока и Арктики дали возможность направлять высвобождаемые от списания долгов средства на реализацию мастер-планов, либо на другие цели по развитию инфраструктуры, сообщает пресс-служба минфина России.
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