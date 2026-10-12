Новак: российские компании ведут переговоры с США о поставках дизеля

Российские компании уже ведут с американскими партнерами переговоры о поставках дизеля. Параллельно идет диалог между энергетическими ведомствами двух стран.
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