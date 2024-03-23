Игорь Бабушкин: Астраханцы разделяют боль с родными погибших

Трагедия, произошедшая в Подмосковье, не только вызвала всеобщую скорбь, но и сплотила людей. С раннего утра жители Астрахани приносят цветы и зажигают свечи у памятника Семьи на Лебедином озере в память о жертвах в «Крокус Сити Холле».