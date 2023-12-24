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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 16:00 24 декабря

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 16:00 24 декабря

Президент Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции французской финансовой группы Societe Generale в ВТБ, "Россетях", "Русгидро", "Интер РАО", "Газпроме", "Сургутнефтегазе" и АЛРОСЕ, его распоряжение на портале правовых актов.

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