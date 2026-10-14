Ночь на 13 октября стала настоящим кошмаром для киевских стратегов и их западных советников. Попытка устроить «адский понедельник» с помощью роя беспилотников, запущенных на Краснодар, Ставрополье, Подмосковье и другие регионы, обернулась грандиозным провалом.
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