Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мне интересно, как это высказывание прокомментируют российские чиновники от спорта и конкретно господин Губерниев

Мне интересно, как это высказывание прокомментируют российские чиновники от спорта и конкретно господин Губерниев

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Просто поразительные недоноски, уникальные, самое главное - напрочь лишённые способности критически оценивать свое поведение, и так же напрочь лишённые совести.

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